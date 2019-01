Caso di influenza suina, scuola nel napoletano chiude per pulizia straordinaria

Lezioni sospese per l'intera giornata di lunedì 21 gennaio presso il plesso Foscolo dell'Istituto Comprensivo Milani di Caivano, dopo il caso di complicanze da influenza H1N1, comunemente conosciuta come "suina", come accertato dall'Asl Napoli 2 Nord.

La decisione - come si legge nella nota apparsa sul sito ufficiale della scuola a firma della dirigente scolastica, la Prof.ssa Filomena Zullo - è stata presa per consentire nella giornata di lunedì interventi di pulizia straordinaria ed approfondita, con relativa areazione dei locali.

Nella nota si precisa che si tratta di un caso isolato e controllato e che non c'è nessun allarme in atto.

Le lezioni riprenderanno regolarmente nella giornata di martedì 22 gennaio.