Allarme influenza, picco di ricoveri anche al Loreto Mare

Non soltanto il Cardarelli è alle prese con l'emergenza influenza. Un picco di ricoveri si sta verificando anche al Loreto Mare, dove – come riportato dal Mattino – da ieri sono 24 le barelle disposte nel reparto di Medicina.

I malati si assistono nei corridoi, tra le numerose difficoltà del caso. L'aumento dei ricoveri dovuto all'influenza è oltre il 30%. La direzione sanitaria ha intenzione affrontare il problema riservando una quota di posti letto alle patologie influenzali e respiratorie, un'idea che però è ancora al vaglio.

Numerose restano le carenze strutturali dell'ospedale, e soltanto ieri i macchinari per le radiografie sono andati in avaria. Si lavora per sostituire definitivamente la vecchia radiologia, ampiamente usurata, con l'apparecchio rimasto inutilizzato ed in magazzino da diverso tempo.