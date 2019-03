Fabian Ruiz e il colpo di coda dell'influenza: tantissimi i napoletani colpiti

È stato probabilmente il caso di Fabian Ruiz, il calciatore del Napoli che ha dovuto rinunciare al debutto nella nazionale spagnola per una brutta influenza, a dare risalto alla diffusione del virus. Sono tantissime le persone infatti, in città, che stanno o hanno affrontato il colpo di coda dell'influenza invernale, virus che in Italia si stima sia arrivato a 7,5 milioni di casi.

Il virus intestinale di cui aveva parlato anche recentemente Carlo Ancelotti – nel Napoli non ha colpito soltato Fabian Ruiz, ma anche Ounas, Malcuit e pare Koulibaly e Allan – è particolarmente difficile da debellare e ha conseguenze piuttosto pesanti. Diarrea, febbre, vomito, dolori addominali, il tutto dalla durata per nulla breve – anche due settimane.

E la ribalta dell'intero spogliatoio del Napoli "ridotto a riso in bianco" ha fornito la possibilità a tantissimi partenopei, sui social, di condividere le loro recenti "difficili" esperienze con la gastroenterite.