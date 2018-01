Influenza, boom di casi in Campania: allarme per i più piccoli

Aumentano i casi di influenza in Campania, soprattutto per i più piccoli. Mentre si sta diffondendo in tutto il Paese, con la scorsa settimana che ha segnato l'inizio della sua fase “epidemica”, in regione sale la preoccupazione sul fronte pediatrico.

Secondo quanto riportato della rete Influnet, al di sotto dei cinque anni l'incidenza è superiore alle medie stagionali (18,9 casi su mille), ed è in notevole aumento anche trai ragazzini fino a 14 anni (12,6 casi su mille). Soltanto nell'ultima settimana il numero di casi pediatrici supera il migliaio.

Un problema in più per i reparti pediatrici degli ospedali, già normalmente sotto stress. Il flusso finisce per concentrarsi in seconda battuta al Santobono, competente per i casi a maggiore gravità. Come riportato dal Mattino, nell'ospedale sono ricoverati attualmente più di 100 bimbi per sintomi influenzali, e l'attività ordinaria di altri reparti è stata ridotta per individuare spazi aggiuntivi.

Secondo il direttore sanitario Rodolfo Conenna il picco registrato è in anticipo rispetto agli altri anni probabilmente a causa delle “riunioni di famiglia” dovute al periodo natalizio. Afflusso molto forte anche all'Annunziata, dove nelle prime 24 ore del 2018 sono state effettuate 161 visite ambulatoriali di guardia medica pediatrica.