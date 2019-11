Grumo, mamme preoccupate per le infiltrazioni nella scuola 'Matteotti Cirillo'

Le madri degli alunni dell'Istituto Comprensivo Matteotti-Cirillo di Grumo Nevano sono visibilmente preoccupate: da tempo la situazione è "gravissima", spiegano. In molte aule della struttura scolastica, infatti, sono visibili enormi infiltrazioni d'acqua, che gonfiano i muri e, talvolta, finiscono per determinare pozze d'acqua anche sul pavimento. "Questo accade in molte aule del plesso scolastico", spiegano le madri. "Nelle classi ma anche in palestra e in bagno".

Da tempo gli uffici preposti sarebbero a conoscenza della situazione. "Abbiamo chiesto spiegazioni al Preside, ma anche agli uffici comunali di Grumo Nevano". Risultato? "Per ora ci hanno rassicurate, dicendo che la scuola risulta agibile, ma noi siamo stufe di essere prese in giro", ribadiscono. "Non vogliamo che succeda qualcosa di molto grave per poi intervenire dopo, quando sarebbe ormai troppo tardi".