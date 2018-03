Piove nella casa popolare, gli inquilini: "Può crollare da un momento all'altro"

"Viviamo in una casa che può crollare da un momento all'altro. Da quattro anni chiediamo un intervento, ma nessuno ci ascolta". Era il 2014 quando la famiglia Mastrocinque, assegnataria di un'abitazione popolare di via Luigi Compgnone, quartiere Piscinola, presentava la prima denuncia in merito a infiltrazioni dal terrazzo di copertura.

Quattro anni dopo, quelle infiltrazioni si sono trasformate in vera e propria pioggia "domestica", rendendo inutilizzabile un terzo dell'alloggio. Un anno fa, i vigili del fuoco prima e la polizia municipale poi hanno diffidato i Mastrocinque a utilizzare quell'ala della casa perché il rischio crollo è altissimo.

"Eppure - spiega la signora Raffaella - la Napoli Servizi si fa vedere solo per ritirare l'affitto. Dicono che non ci sono abbastanza operai per intervenire. Che cosa dobbiamo aspettare, che ci crolla il tetto in testa prima che qualcuno intervenga?"