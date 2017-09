Ortopedia, allarme infezioni ossee: costano 100 milioni

“Le infezioni osteoarticolari hanno un’incidenza enorme sul budget sanitario nazionale. I numeri parlano di 140mila interventi l’anno per protesi di anca e ginocchio, con un’incidenza del 2-3 per cento di contagi che sfiorano il tetto delle 3mila infezioni annue, per un costo a carico del SSN di circa 100 milioni”. Ad affermarlo e’ il dott. Ciro Pempinello, ortopedico del San Giovanni Bosco e presidente del IV Convegno su “Moderni Orientamenti nella Diagnosi e Terapia delle Infezioni Osteoarticolari”.