Al Pascale arrivano 117 nuovi infermieri: operativi entro la fine dell'anno

Entro dicembre 117 nuovi infermieri entreranno a far parte dell'organico dell'Istituto per la ricerca sui tumori Pascale in vista dell'ampliamento dei reparti con 60 posti letto in più.

Ottanta di questi sono neoassunti - erano a tempo determinato e passeranno all'indeterminato - mentre gli altri verranno assorbiti con il turn over. Gran parte dei nuovi assunti saranno campani o comunque meridionali.

Già nel giugno del 2016 la Regione Campania aveva dato il via libera all'assunzione di 55 unità. Una decisione straordinaria dopo l'arrivo del commissario straordinario Sergio Lodato che trovò le attività dell'Istituto ridotte all'osso.

La novità dovrebbe ora dovrebbero garantire servizi più efficienti e la riduzione delle liste di attesa.