Infermiere fuma in ospedale: la denuncia

Un infermiere è stato sorpreso a fumare nel corridoio del reparto di Ortopedia del San Giovanni Bosco. La denuncia arriva dal Consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli, componente della Commissione sanità.

"Il fumo fa male sempre, ma fumare in un ospedale è quanto mai incivile, oltre che vietato dalla legge e dalle norme dei contratti collettivi che regolano il lavoro nelle strutture sanitari. Comportamenti del genere non devono in alcun modo essere sottovalutati e vanno puniti con la massima severità possibile”, ha concluso il Consigliere.