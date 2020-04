Coronavirus, positivo un infermiere del Cotugno

Un infermiere dell'ospedale Cotugno è il primo caso di positività in quell'ospedale al Coronavirus. A rendere note le sue condizioni sono stati i vertici dell'Azienda ospedaliera dei Colli. L'infermiere è risultato positivo al virus nei giorni scorsi dopo che gli erano stati riscontrati alcuni sintomi tipici della malattia. Ha accusato un problema respiratorio ed è stato sottoposto al tampone che è risultato positivo. Al momento le sue condizioni sono buone e se il decorso della malattia continuerà così nei prossimi giorni potrebbe addirittura essere già dimesso. L'infermiere è stato ricoverato nel reparto in cui presta servizio, la terza divisione di Infettivologia. Si tratta del primo sanitario positivo al Covid-19 che presta servizio al Cotugno.

Le dichiarazioni dell'Azienda ospedaliera dei Colli

"Il Cotugno - spiega il direttore generale dell'azienda ospedaliera dei Colli Maurizio Di Mauro - applica protocolli rigorosi avendo a che fare con un numero elevatissimo di malati Covid oltre che di casi sospetti. Purtroppo il rischio zero non esiste. D'altra parte sia nel reparto dove lavora l'infermiere contagiato, sia in Pronto soccorso e in Terapia Intensiva, fino ad ora non ci sono stati altri casi positivi. Ma casi sporadici di positività su 800 tra medici, paramedici e personale sanitario, sono purtroppo da mettere in conto". Peraltro non esiste la certezza che il paziente abbia contratto il virus sul luogo di lavoro. In ogni caso le sue condizioni sono incoraggianti e non destano preoccupazione. Nessun problema anche per gli altri operatori visto che l'attività non è stata mai sospesa nel reparto e la struttura è stata sanificata come avviene costantemente proprio per l'alto rischio che i sanitari si trovano ad affrontare.