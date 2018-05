Loreto Mare, infermiere preso a schiaffi da un paziente

Violenta aggressione, al Loreto Mare, ai danni di un infermiere. L'episodio è avvenuto nella notte tra il 23 ed il 24 maggio nel reparto di Chirurgia d'urgenza.

A prendere a schiaffi il dipendente dell'ospedale è stato un degente che doveva effettuare una colonscopia. L'uomo, assunti lassativi necessari per lo svolgimento dell'esame, pretendeva di ottenere un farmaco che gli fermasse la necessità di andare continuamente in bagno. Naturalmente l'infermiere si è rifiutato, e da lì è partita la violenza.

L'uomo dava problemi fin dal giorno precedente, e la sua reazione violenta ha richiesto l'intervento di due volanti della polizia. Per l'infermiere la prognosi è di 15 giorni.

“L’ennesima aggressione ai danni di un operatore della sanità in Campania conferma la necessità di adottare misure straordinarie – commenta il consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, componente della Commissione sanità – per tutelare chi lavora e per tutelare la salute e la vita delle persone, a cominciare dal potenziamento del servizio di vigilanza già deciso dal direttore generale dell’Asl Napoli 1 con cui ho parlato nei giorni scorsi”.

A denunciare l'episodio è stata l'associazione Nessuno tocchi Ippocrate.