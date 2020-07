Pozzuoli, positiva al Covid-19 un'infermiera in servizio nel pronto soccorso

Un nuovo caso di Coronavirus interno all'ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli mette in apprensione la comunità flegrea. Si tratta, secondo quanto riportato da Cronaca Flegrea, di un'infermiera in servizio nel nosocomio puteolano, risultata positiva al Covid-19. La donna lavorerebbe, in particolare, nel pronto soccorso dell'ospedale e sarebbe probabilmente entrata in contatto con l'anziano di Mondragone arrivato in ospedale e risultato positivo al tampone.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Spetterà ora all'Asl locale cercare di ricostruire i contatti per ricavare i link epidemiologici che potrebbero essersi innescati a partire dall'infermiera. Sono in totale 4 le persone attualmente positive al Covid-19 nella cittadina di Pozzuoli.