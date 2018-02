Infermiera aggredita al Santobono: la denuncia ai carabinieri

Un'infermiera in servizio nell'ospedale Santobono è stata aggredita in corsia. È stata la stessa dipendente, 28 anni, a denunciare il fatto ai carabinieri.

La vicenda ha avuto luogo nell'accettazione del pronto soccorso del nosocomio partenopeo. La giovane ha spiegato che la zia di una piccola degente l'ha prima aggredita verbalmente, poi fisicamente.

La visitatrice era entrata nei locali senza l'autorizzazione.

Per la vittima dell'aggressione il referto è trauma contusivo all'arto superiore. Nella denuncia, l'infermiera evidenzia di essere entrata in agitazione per aver subito minacce verbali. "Diceva - ha spiegato - che mi avrebbe aspettato fuori alla fine del mio turno lavorativo".