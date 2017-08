Viene colpito da un infarto: salvato dal tempestivo intervento del 118

Un 67enne è stato colpito da un infarto, venendo salvato dall'intervento tempestivo del 118, intervenuto sul posto. A raccontare l'accaduto è il consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, componente della commissione Sanità: "L'intervento del 118 ha salvato la vita a un uomo di 67 anni colpito da infarto e rianimato sulla stessa ambulanza per poi essere trasportato al Cardarelli in codice rosso. Il tempestivo intervento, realizzato dal dottor Buono e dagli operatori sanitari presenti, è un chiaro esempio della Sanità che vogliamo. "La Regione Campania sta lavorando per cacciare le mele marce che ne infangano l'immagine".