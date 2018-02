Infarto a Napoli: 83enne gira tre ospedali prima di potersi ricoverare

Ricoverato al San Paolo, poi trasferito al Loreto Mare, poi di nuovo a Fuorigrotta ed infine all'ospedale di Caserta. È quanto ha dovuto patire un 83enne di Bagnoli colpito da infarto.

Soccorso dal 118 e condotto al San Paolo dov'è stato stabilizzato, l'uomo è stato condotto al Loreto Mare per gli accertamenti, ma lì non c'era posto e quindi è tornato momentaneamente all'ospedale di via Terracina per il trasferimento finale a Caserta. Le sue condizioni sono peraltro peggiorate a causa dell'aggravarsi di altre patologie.

Una vicenda, riportata dal Mattino, che dimostra quanto la rete per la cura degli infartuati in città sia particolarmente in difficoltà. I reparti di cardiologia non riescono ad occuparsi dell'intera utenza, ed anche in provincia di Napoli la situazione è articolata, con a mezzo servizio quelli d i ospedali come Nola e Pozzuoli.