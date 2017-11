L'infarto lo coglie mentre aspetta la Funicolare, 65enne salvato dal personale di stazione

Nel primo pomeriggio un uomo di 65 anni è stato colto da infarto mentre aspettava la Funicolare nella stazione Augusteo, direzione Vomero. L'uomo si è improvvisamente accasciato al suolo ed è stato rapidamente soccorso dal personale di servizio. Il 65enne si è salvato per il massaggio cardiaco praticato da un lavoratore Anm in servizio. Il capostazione aveva ordinato anche il trasporto di un defibrillatore in dotazione nella stazione Fuga, che non è stato necessario: dopo qualche minuto, infatti, sono arrivati i sanitari del 118. Le condizioni dell'uomo sono state stabilizzate e ora il 65enne si trova ricoverato nell'Ospedale Vecchio Pellegrini.