"Individuiamo spazi per far passeggiare e giocare i bimbi": a Napoli madri preoccupate

Un gruppo di mamme ha organizzato a Napoli un'iniziativa per sensibilizzare il Governo sulla "necessità di far uscire i bambini, reclusi in casa da oltre un mese". Come raccontano all'Ansa, le madri sono preoccupate perché "nella conferenza del Premier non si è parlato di bambini". Per questo in alcune zone della città sono spuntate sagome di bambini che chiedono di poter uscire.

Circa 400 persone hanno aderito al gruppo 'Scuola e bambini nell'emergenza Covid". Le installazioni sono a piazza Dante, al Corso Vittorio Emanuele e nel quartiere di Bagnoli. "Vogliamo individuare spazi dove poter passeggiare e giocare con i bimbi, a turno, rispettando le distanze. Sono bisogni primari per i bambini", spiegano le madri.