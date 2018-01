Piano di Sorrento: 35enne trovato morto in strada

Un uomo di origini indiane è stato trovato morto in strada pochi minuti fa a Piano di Sorrento. Secondo una prima stima sembra dell'età di 35 anni e il suo corpo è stato abbandonato in strada tra Piano di Sorrento e Sant'Agnello. L'uomo è stato trovato a via Bosco, nei pressi dei colli di San Pietro. Sul corpo della vittima non sembrano esserci evidenti segni di violenza.

Sul posto sono arrivati i carabinieri della compagnia di Sorrento. Secondo alcune persone del posto che lo conoscevano, era senza fissa dimora e lavorava in una panetteria della zona. L'ultima persona ad averlo visto vivo è stato un suo connazionale poche ore fa. I militari lo stanno già interrogando per riuscire a ricostruire la dinamica dei fatti che hanno portato al decesso misterioso.