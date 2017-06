Gli indiani Sioux a Napoli: "In questa città si respira resistenza"

Hanno appena vinto la causa contro il Governo degli Stati Uniti e girano il Mondo per unirsi alle altre cause ambientali. Gli Indiani del Dakota, i nativi americani, sono arrivati a Napoli per raccontare la loro esperienza di resistenza contro la costruzione di un oleodotto in Dakota, che renderebbe l'acqua non potabile e renderebbe impossibile la vita in quella regione dell'America. Il loro portavoce Rafael Gonzales è nel Sud Italia per dare sostegno alla battaglia per la Terra dei Fuochi e al movimento No Tap, contro la realizzazione di un elettrodotto in Puglia. "Sono qui da poche pre, ma respiro un'aria di resistenza in questo popolo".