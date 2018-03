Omicidio del vigilante Franco Della Corte, restano in carcere i tre minorenni

Novità nelle indagini sull'omicidio della guardia giurata Francesco (Franco) Della Corte, ucciso all'esterno della metropolitana di Piscinola. Il fermo dei tre minorenni accusati dell'omicidio è stato convalidato dal Gip del Tribunale per i minori: omicidio volontario e tentata rapina, queste le accuse. Due dei tre sostengono di aver aggredito il vigilante per sfilargli la pistola e successivamente rivenderla. Il più giovane dei tre - quello che viene descritto dagli inquirenti come il più spietato - ha invece raccontato di aver proposto l'aggressione come "passatempo" ai suoi amici, forse esaltato dalle droghe assunte quella sera.



Questa mattina l'interrogatorio di garanzia: a quanto pare due dei tre sono coinvolti fisicamente nel pestaggio, un terzo sembrerebbe invece defilato rispetto agli amici. Nei confronti dei tre è stata emessa ordinanza di custodia cautelare in carcere. Intanto questa mattina, all'esterno della stazione di Piscinola dove è avvenuta l'aggressione, i colleghi di Franco hanno deposto fiori e affisso cartelli per ricordare il vigilante ucciso. Chiedono "giustizia" per Franco.