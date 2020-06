Giovane madre muore dopo un'operazione al Cardarelli, indagati tre medici

Nunzia Nobis, 43enne di Trentola Ducenta madre di tre figli, è morta lo scorso 8 giugno al Cardarelli. Un decesso per fare luce sul quale è stata aperta un'inchiesta della magistratura, che vede al momento indagati, per omicidio colposo, tre medici.

Si tratta di chi aveva preso in carico la donna nei giorni precedenti all’intervento chirurgico cui è stata sottoposta, una delicata operazione ad un rene iniziata alle 10 dell’8 giugno. In serata il trasferimento in Rianimazione, poi una seconda operazione per provare – inutlimente – a farle salva la vita.

Intanto, martedì scorso si è svolto l'esame autoptico sul corpo della donna. L’inchiesta sta ripercorrendo le varie fasi di degenza e operazione, in attesa dei risultati dell'autopsia.

La sua famiglia, rappresentata dagli avvicati Mario Griffo e Davide De Marco, fa sapere che l'intenzione è far emergere la verità.