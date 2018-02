Giovani coniugi morti in casa a Qualiano: disposta l'autopsia

Sarà l'autopsia a chiarire la causa del decesso della coppia di Qualiano morta sabato pomeriggio nella propria abitazione. I corpi di Mimmo Ciancio e Rosaria Carandente sono stati trasferiti al Policlinico di Napoli per l'esame autoptico che verrà effettuato nelle prossime ore. La prima ipotesi, formulata da carabinieri e vigili del fuoco, è che siano morti per il monossido di carbonio sprigionato dall'incendio della stufa a gas lasciata accesa. Gli investigatori sono rimasti fino alla tarda sera di sabato nella casa di via Palizzi per effettuare tutti i rilievi utili alle indagini.

Forse un cortocircuito che ha dato vita all'incendio appiccato grazie anche alla vicinanza di un divano che ha preso fuoco. La giornata di ieri è stata invece segnata dal dolore dei genitori e dei parenti ed amici. Un lungo viavai di persone si è alternato nei pressi della casa dove è avvenuta la tragedia. Entrambi i coniugi vengono ricordati dai vicini come una "coppia solare". Un vero shock per l'intera comunità che ancora non si capacita dell'accaduto.