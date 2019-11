Esami di avvocato, due impiegati della Corte d'Appello accusati di corruzione

Due impiegati della Corte d'Appello di Napoli sarebbero accusati di corruzione. E' quanto riferito dal presidente dell'ordine degli avvocati di Napoli, Antonio Tafuri, in onda sulle frequenze di radio Crc, in merito alle indagini sugli esami per diventare avvocato. "Questa vicenda mi ha dato una sensazione di tristezza", spiega Tafuri. "Pensare che ci sia l'imbroglietto per superare l'esame dà un senso di fastidio. Ci sono dei ragazzi che hanno un esempio massacrante da parte del mondo degli adulti. La responsabilità degli esami è della Corte d'Appello, il ruolo del consiglio dell'ordine è quello di nominare i commissari d'esame, quindi il nostro compito, complicatissimo, è quello di scegliere le persone giuste. Ci auguriamo che non ci siano avvocati coinvolti, così che il nostro ordine, almeno stavolta, venga escluso da questa vicenda".