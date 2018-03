Accoltellamento del 17enne Arturo: c'è il secondo arresto, è un coetaneo

Lo aveva rivelato la scorsa settimana il Ministro dell'interno Minniti: una svolta, nel caso dell'accoltellamento del 17enne Arturo Puoti, era vicina. Questa mattina arriva infatti la notizia che, con l'accusa di tentato omicidio, la polizia ha arrestato - con provvedimento emesso dal Gip del Tribunale dei Minorenni su richiesta della Procura - un 17enne napoletano. Si tratta del secondo arresto per l'accoltellamento di Arturo, avvenuto il 18 dicembre 2017 in via Foria. Il primo arrestato, soprannominato ''O Nano', è in carcere ad Airola: ha 15 anni e finora non ha collaborato, come ha evidenziato la madre di Arturo, Maria Luisa Iavarone, intervenuta in redazione per un'intervista video nella rubrica NapoliTalk.



Le indagini ora puntano gli altri appartenenti al gruppo che aggredì Arturo, quasi uccidendolo. Al lavoro la Squadra Mobile della Questura di Napoli, coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni.