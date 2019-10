Indagine Universiadi, Borriello: "Bisogna essere cauti. Procedure fatte con parere Anac"

Il Comune di Napoli predica calma nel giudicare la notizia di un'indagine della Procura su alcune scelte per le Universiadi. In particolare, gli inquirenti si sarebbero concentrati sulla scelta di navi da crociera come alloggi per atleti e delegazioni. Il reato contestato sarebbe di concussione, ma siamo ancora nella fase preliminare. Una scelta, quella delle navi, che non toccherebbe il Comune, bensì il Commissariato alle Universiadi e la Regione Campania, principale sostenitrice di questa soluzione. Queste le parole dell'assessore cittadino allo Sport Ciro Borriello: "Bisogna essere cauti. Aspettiamo i risultati dell'indagine. Noi avevamo sollevato alcuni dubbi sulla scelta di sistemare gli atleti sulle navi da crociera. La magistratura farà bene il suo lavoro. Io vedo procedure chiare, fatte con parere dell'Anac".