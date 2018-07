Cisterne Isecold: comitato convocato in procura

Poche settimane fa avevano presentato un esposto in procura a Torre Annunziata. Ieri mattina sono stati convocati i membri del Comitato Salera dal sostituto procuratore Emilio Prisco a cui è stato assegnato il fascicolo d'indagine sulla vicenda delle cisterne della Isecold. Il magistrato partirà proprio dall'esposto del comitato per capire se ci siano state delle irregolarità nella decisione di installare le nuove cisterne di idrocarburi.

Si attendono, infine, le conclusioni dell'Ufficio tecnico oplontino a cui è stato assegnato il compito, dal consiglio comunale, di verificare la documentazione che ha portato al via libera nella costruzione dei nuovi impianti. Non è escluso che la stessa documentazione dovrà poi essere esibita in procura.