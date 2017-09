Indagato il rettore del Suor Orsola: "Favorì il figlio del ministro"

Avrebbe favorito un figlio dell'ex ministro Zecchino nell'assegnazione di un posto di ricercatore all'Università Suor Orsola Benincasa. Ad ipotizzarlo è la Procura di Napoli, che ha iscritto al registro degli indagati il rettore dell'università partenopea Lucio D'Alessandro.

Né Ortensio Zecchino né suo figlio Francesco risultano invece indagati. L'avviso di conclusione indagini, oltre che a D'Alessandro, è stato notificato anche agli altri componenti della commissione: Giovanni Coppola, Anna Giannetti, Alessandro Viscogliosi.

L'ipotesi di reato per il rettore del Suor Orsola Benincasa è di concorso in abuso d'ufficio. A condurre l'inchiesta è il pm Graziella Arlomede. La vicenda sulla quale si sono concentrate le indagini risale al 2004, quando il concorso per un posto di ricercatore in Storia dell’Architettura - Storia dei Giardini si concluse a favore di Francesco Zecchino.