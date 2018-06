Morto a 24 anni dopo una caduta dalla bici, 31 medici indagati

Rocco Perrino ha perso la vita lo scorso 9 giugno, dopo una settimana di ricovero a cavallo tra due ospedali in seguito ad una caduta dalla bicicletta. Di Poggiomarino, aveva soltanto 24 anni. Sulla sua tragedia ha aperto un fascicolo la Procura di Nocera Inferiore, che ha iscritto nel registro degli indagati 31 medici in servizio tra gli ospedali di Sarno e Nocera.

A sporgere denuncia è stata la famiglia del giovane, originaria di San Marzano sul Sarno. L’autopsia sulla salma è stata intanto eseguita ieri nel pomeriggio.

La caduta alla bicicletta

Rocco Perrino stava facendo un giro in via Iervolino a Poggiomarino quando si è sentito male. Prima soccorso da alcuni passanti, è stato trasportato all’ospedale Villa Malta di Sarno, poi trasferito all’Umberto I di Nocera Inferiore a causa, pare, di una complicazione ai reni. Sottoposto a dialisi, è stato quindi trasferito in rianimazione dove ha perso infine la vita.

Si era subito pensato ad un incidente stradale, poi è emerso che il giovane aveva perso l'equilibrio ed era caduto a causa di un malore. Nella denuncia alle forze dell'ordine, i familiari hanno sottolineato che il 24enne non avesse mai avuto problemi di tipo cardiocircolatorio.