Inchiesta Cisl Campania: indagata ex segretario

Sono indagati per appropriazione indebita l'ex segretario generale della Cisl Campania, Lina Lucci e il funzionario amministrativo Salvatore Denza. La conferma arriva dall'avviso di conclusione indagini notificato agli indagati da parte della procura di Napoli. L'accusa è quella di aver commesso diverse irregolarità tra cui l'appropriazione indebita di denaro della Cisl. Secondo la contestazione formulata dal sostituto procuratore titolare del fascicolo, Giuseppe Cimmarota, l'ex segretario Lucci si sarebbe appropriata di 206mila euro.

Una parte sarebbe stata utilizzata per l'affitto di un appartamento ed un'altra parte, invece, sarebbe relativa a compensi per incarichi presso Fondi inter-professionali che, secondo quanto contestato dal magistrato, in base ad una delibera della Cisl avrebbe dovuto versare al sindacato. Inoltre avrebbe effettuato spese varie in un negozio di Napoli. L'accusa è stata più volte respinta dalla dirigente nel corso di diversi interrogatori. Per quanto riguarda Denza, invece, la somma di cui si sarebbe appropriato indebitamente si aggirerebbe intorno ai 172mila euro utilizzati sempre per incarichi inter-professionali.

La stessa Lucci ha rilasciato una dichiarazione in cui ha ancora una volta respinto le accuse, anche dopo aver letto la contestazione. «Oggi finalmente ho contezza, nel dettaglio, delle accuse che mi vengono mosse a mio avviso pretestuose e destituite di ogni fondamento, oltre che profondamente ingiuste. Conto di riuscire a chiarire le mie ragioni già di fronte al pubblico ministero. Prendo atto che già in questa fase sono notevolmente ridimensionati gli addebiti a mio carico laddove gli accertamenti svolti autonomamente dal pm hanno evidenziato importanti responsabilità di altri per importi, questi sì, molto rilevanti. La Procura ha anche effettuato indagini patrimoniali e da queste sono emersi dati che qualcuno dovrà pur giustificare. - Queste le parole dell'ex segretario che ha concluso - Io, lo ribadisco ancora una volta, non ho mai preso un euro senza autorizzazione dei vertici dell`organizzazione e non ho mai sottratto alcunché. La verità piano piano sta emergendo. E' solo questione di tempo».