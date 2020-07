Appalto servizio disabili ad Afragola, indagati dirigente comunale e direttore di un'associazione

Stamattina, al termine di indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Napoli Nord, i finanzieri del Gruppo di Frattamaggiore hanno eseguito una misura cautelare di divieto di dimora rispettivamente nei comuni di Napoli e Afragola nei confronti di due persone di 50 e 57 anni. L'accusa per loro è turbata libertà degli incanti.

Le indagini condotte dai finanzieri del Gruppo di Frattamaggiore hanno consentito di delineare quello che per gli inquirenti è "un grave quadro indiziario nei confronti degli indagati". Questi due sono un dirigente del Comune di Afragola - membro di una commissione per l'aggiudicazione della gara di appalto per l'affidamento del servizio polifunzionale per persone con disabilità - ed un direttore generale di un'associazione del settore assistenza ai disabili.

Secondo l'ipotesi accusatoria avvalorata dal Gip, il dirigente del Comune di Afragola, per permettere l'associazione si aggiudicasse l'appalto, le avrebbe attribuito "punteggi sproporzionati ed ingiustificati, in contrasto con gli altri componenti della commissione che però venivano indotti in errore dal dirigente circa un parametro oggetto di specifica valutazione qualitativa".

Sono in corso perquisizioni anche in riferimento ad presunti illeciti nella gestione del servizio di raccolta e trasporto rifiuti per la città di Afragola, anch'essi emersi secondo gli investigatori nel corso dell'attività di indagine.