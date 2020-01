Complesso degli Incurabili, via al bando: 100 milioni per restituirlo alla città

Gli Incurabili rinasceranno. I crolli risalgono a marzo dello scorso anno, adesso è tempo degli interventi di recupero: 470mila euro per un primo progetto di riqualificazione sono già stati messi a bando da Invitalia. In una seconda fase il vincitore proseguirà nei successivi livelli di progettazione e nella direzione dei lavori. Per i quali la Regione ha recuperato 100 milioni.

L'idea è quella di lasciare il complesso per metà all'ospedale, con 100 posti letto. L'altra metà dovrebbe essere aperta alla cittadinanza con sale convegni e concerti, spazi espositivi, uffici, un ristorante, un bar. Non sarà semplice aggiudicarsi il bando. L'Asl Napoli 1 lo ha redatto nel dettaglio con numerosi indirizzi a proposito della progettazione. Naturalmente, nessun elemento architettonico storico potrà essere modificato.

L'ospedale

Come detto, saranno preservati numerosi posti letto. Previsti tre moduli da dodici posti letto ciascuno (quindi 36) per riabilitazione. Altri 20 letti saranno per lungodegenti dimessi da altri ospedali, ulteriori 20 posti saranno destinati ad “ospedale di comunità” per le emergenze territoriali, altri venti letti saranno infine destinati al centro semiresidenziale diurno Alzheimer e Demenze per attività di riabilitazione cognitiva. Preservati anche gli ambulatori, la diagnostica e i laboratori. Verrà allestito inoltre un "giardino terapeutico" per i pazienti.

La parte turistica

L'area turistica sarà naturalmente divisa da quella ospedaliera. Ampi gli spazi dedicati, circa 9mila metri quadri per sale convegni e concerti, spazi espositivi, uffici, strutture ricettive. Oltre naturalmente all’antica Farmacia, al museo delle arti sanitarie. L’ex convento delle “Convertite” avrà spazi per l’accoglienza e attività didattiche, con l’atrio centrale che ospiterà un’esposizione permanente di opere d'arte. La Cappella dei Bianchi sarà a disposizione invece per mostre d’arte temporanee, e gli spazi aperti verranno usati per eventi.

Non ci saranno più abitazioni

Novità è che nel nuovo Complesso degli Incurabili non ci saranno più gli alloggi civili ceduti in fitto presenti prima dei crolli. Non è chiaro dove troveranno sistemazione le persone che erano all'interno.