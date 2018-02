Scandalo rifiuti: Cantone incontra Melillo

Un colloquio durato circa un'ora per sancire una collaborazione tra procura di Napoli ed Anac sull'indagine per lo scandalo rifiuti in Campania. Questa mattina si sono incontrati a Napoli, il presidente dell'anticorruzione, Raffaele Cantone e il procuratore capo di Napoli, Giovanni Melillo. Al centro del loro incontro la vicenda Sma, sollevata dall'inchiesta di Fanpage, per continuare a monitorare gli appalti dati dalla società “in house” della Regione.

Già lo scorso anno l'Anac inviò un dossier alla procura sugli appalti della Sma ed è pronta ad inviare tutta la documentazione necessaria per ciò che concerne le indagini in corso. Lo stesso protocollo utilizzato con la procura di Roma sull'indagine Consip.