Donna incinta multata da due vigilesse mentre ritira le analisi: "Non hanno voluto sentire ragioni"

Una donna di 33 anni, al nono mese di gravidanza, aveva fermato l'automobile con le quattro frecce accese in piazza Carità, per ritirare delle analisi in un noto centro specialistico. Quando ha fatto ritorno alla vettura ha trovato una multa.

"Ho lasciato l'auto per 5 minuti con le doppie frecce accese, in un posto che non recava intralcio a nessuno. Il tempo ritirare le analisi e risalire in auto, per poi trovare la brutta sorpresa della multa. Ho spiegato alle due vigilesse presenti, che mi avevano multata, le mie ragioni, ma mi hanno risposto che era troppo tardi ormai", denuncia Anna.

"Mio marito lavorava e non poteva accompagnarmi, non c'erano posti liberi, per non parlare poi dei posti riservati alle donne incinte, che sono inesistenti a Napoli, che dovevo fare?. Una persona cerca di rendersi autonoma al nono mese di gravidanza e poi arrivano queste mazzate in una zona nota per il parcheggio selvaggio", conclude.