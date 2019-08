Sul bus senza biglietto perché sta per partorire, viene multata: arrivano le scuse di Anm

"In merito al caso della signora Federica", colta da doglie e multata e fatta scendere dal bus da un controllore per aver preso il mezzo – direzione Cardarelli – senza fare il biglietto, l'Anm "intende porgere pubblicamente le proprie scuse".

Inizia così il comunicato a firma Nicola Pascale, amministratore Unico di Anm, sul caso che sta tenendo banco in queste ore.

"Eccesso di zelo da parte del controllore"

"I controllori dell'Anm – spiega Pascale – elevano quasi tremila verbali di contravvenzione al mese, svolgendo un'attività complicata che l'azienda sta intensificando per migliorare il servizio ai cittadini. Gli errori possono capitare e in questo caso si è verificato un evidente eccesso di zelo nei confronti della signora, che andava invece aiutata e confortata. Sarà mia personale cura riprendere e riesaminare la pratica del suo ricorso che è stata trattata in modo troppo burocratico. Intanto alla signora e alla sua famiglia esprimo le nostre più vive scuse e le felicitazioni per la nascita del piccolo".