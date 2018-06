Volo di 35 metri per una turista napoletana: tragedia sfiorata

Un volo di 35 metri che poteva costarle la vita. Solo un miracolo ha evitato che una turista napoletana non sia rimasta vittima di un incidente a Ponza. La donna è caduta lungo un sentiero riportando diverse fratture. La 31enne napoletana è stata soccorsa lungo la scogliera ed è stata immobilizzata sul posto.

A chiamare i soccorsi sono stati i familiari che erano con lei in vacanza sull'isola. Il 118 è stato avvertito dalla madre ed insieme ai sanitari sono intervenuti i militari della Guardia Costiera. La donna ha ricevuto le prime cure sull'isola e poi è stata trasportata in elicottero all'ospedale Goretti di Latina. Non è in pericolo di vita.