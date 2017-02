Virginia, morta a 21 anni: una comunità in lutto

Una comunità in lutto. Impossibile darsi pace per la morte di Virginia Musto, 21 anni. La tragedia è avvenuta tra le uscite di Frattamaggiore ed Afragola in direzione Afragola, quando la vettura con all'interno la ragazza di Aversa e la sua amica, oltre ad altri due giovani, è andata a sbattere contro un guardrail.

L'utilitaria si è fermata soltanto dopo molte carambole, terminando la sua corsa sul senso opposto di marcia. La vittima ha perso la vita sul colpo, mentre la sua amica – alla guida della vettura – è stata trasportata all’ospedale San Giovanni Bosco: per lei la prognosi è di 10 giorni. Illesi i due ragazzi.

La conducente è indagata per omicidio colposo. La Procura di Napoli Nord ha disposto l'autopsia sulla salma della 21enne. Virginia, figlia unica, era iscritta alla facoltà di Psicologia dell'Università Suor Orsola Benincasa di Napoli, dopo aver frequentato con profitto il liceo classico.

Numerosi i saluti dei suoi amici su Facebook. "Mi hai lasciato senza parole. Mi hai fatto tremare. Mi hai bloccato il respiro. Ho finito tutte le lacrime. Ma dove sei Virgì?", scrive Lidia. Mentre Mara ricorda: "Siamo state amiche, eravamo piccole e spensierate. Poi le nostre strade hanno preso direzioni diverse ma tutti i bei momenti restano impressi nella mente e nel cuore".