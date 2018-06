Incidente in moto a Terzigno: è morto 30enne, Vincenzo Buondonno

Vincenzo Buondonno, il 30enne rimasto vittima di un incidente a Terzigno due giorni fa, è morto questa mattina a Napoli. Il giovane era ricoverato all'ospedale San Giovanni Bosco ma non è riuscito a sopravvivere alle ferite subite dopo l'impatto. Era a bordo della sua moto quando ne ha perso il controllo e si è schiantato contro un palo della luce a via Carlo Alberto a Terzigno.

Immediato il ricovero al San Giovanni Bosco di Napoli ma le sue condizioni erano apparse subito disperate. Dopo circa due giorni il giovane non ce l'ha fatta e si è spento in mattinata. Decine i messaggi di cordoglio arrivati alla sua famiglia. Non è stata ancora decisa la data dei funerali.