Spaventoso incidente a Frattamaggiore: auto si ribalta

Uno spaventoso incidente stradale si è verificato nella tarda serata di ieri in viale Genoino a Frattamaggiore.

Una Fiat Punto bianca si è ribaltata, adagiandosi sul marciapiedi con il fianco.

A quanto pare il conducente e la persona in auto con lui, nonostante la violenza dello scontro, sono usciti dall'impatto illesi.

Sul posto si è recata la polizia municipale. In molti, sui social network, hanno lamentato come l'arteria stradale in cui è avvenuto il sinistro sia particolarmente stretta.