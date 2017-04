Paura in penisola sorrentina: si ribalta un'auto, traffico in tilt

Un pericoloso incidente si è verificato intorno alle 9 di stamattina a Sant'Agnello. Una vettura, che percorreva viale dei Pini in direzione Sorrento, si è ribaltata. A darne notizia è Il Mattino.

Carabinieri e polizia si sono precipitati sul posto insieme a mezzi del 118. Pare non ci siano feriti gravi.

Pesanti invece le ripercussioni sulla mobilità in tutta la penisola sorrentina, con file sia in direzione Napoli che in direzione Sorrento, questo mentre in concomitanza ci sono dei lavori stradali in corso proprio tra Sant'Agnello e Sorrento.