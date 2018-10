Un ragazzo ed una ragazza in ospedale dopo un incidente: le loro condizioni

Un ragazzo di 26 anni di Caivano ed una 31enne di Napoli sono rimasti coinvolti nel pomeriggio di oggi in un incidente avvenuto su viale Carlo III a Marcianise.

Il giovane era in sella ad uno scooter quando, per cause ancora in via di accertamento, ha investito una ragazza di 31 anni di Napoli, dipendente di un'azienda a pochi passi dal luogo dell'incidente.

Sono stati alcuni automobilisti in transito ad allertare i soccorsi. Le ambulanze, giunte sul posto in pochi minuti, hanno portato il 26enne in ospedale a Maddaloni e la ragazza a Caserta. Per loro rispettivamente ferite alla testa con trauma cranico e la frattura di una gamba.

Sul luogo del sinistro si è recata anche la polizia municipale, che ha effettuato i rilievi del caso.