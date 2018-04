Incidente mortale a Pomigliano, vittima il 27enne Luigi Cangianiello

Emergono nuovi drammatici dettagli sull'incidente mortale avvenuto a Pomigliano nella notte tra domenica e lunedì

A perdere la vita, nell'auto travolta da una Bmw che pare viaggiasse intorno ai 140 km orari, è stato un ragazzo di 27 anni, Luigi Cangianiello. Gravissimo un suo amico che era in macchina con lui - attualmente ricoverato in ospedale - mentre un terzo ragazzo è rimasto ferito ma è stato dichiarato già nella giornata di ieri fuori pericolo.

L'uomo che guidava l'auto di grossa cilindrata, di cittadinanza ucraina, è stato trovato e messo in manette. A quanto pare guidava in stato d'ebbrezza dopo aver assunto alcol e droga. Dovrà rispondere dell'accusa di omicidio stradale.

La tragedia è avvenuta in pieno centro, all'incrocio tra viale Terracciano e viale Alfa. La vittima, così come gli amici con lui, sono di San Gennarello di Ottaviano. In particolare Luigi era il figlio di un noto commerciante della zona.