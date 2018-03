Incidente in via Zebatta, paura per due fratelli

L'intera comunità di San Giuseppe Vesuviano si stringe intorno ai familiari dei fratelli rimasti feriti sabato pomeriggio in un incidente avvenuto in via Zebatta, nei pressi della chiesa di Santa Maria la Scala.

Lo scooter, con a bordo i due giovanissimi, si è scontrato con un'auto guidata da una donna del posto. Una dinamica non ancora chiara, sulla quale faranno chiarezza gli inquirenti.

Uno dei due fratelli è stato operato al cervello per un forte trauma cranico. Si trova in coma farmacologico presso il Cardarelli. L'ospedale partenopeo ospita anche l'altro ferito, che ha riportato alcune fratture ma si trova in condizioni non preoccupanti. A riportare la vicenda è Il Fatto Vesuviano.