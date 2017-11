Investito dal postino mentre attraversava sulle strisce: gravissimo 56enne

Un incidente terribile si è verificato stamane tra via delle Repubbliche Marinare e via Luigi Volpicella. Un 56enne è stato investito - come riportato dal Mattino - mentre attraversava la strada sulle strisce bianche. Lo ha travolto lo scooter di un 24enne, postino di Poste Italiane. Non è chiaro se fosse o meno in servizio.

Le condizioni del ferito sono gravissime. Si trova in prognosi riservata all'ospedale Loreto Mare.

Il giovane postino è stato invece condotto al Cardarelli, dove sono in corso esami per verificarne le condizioni. La polizia municipale si è recata sul luogo dell'incidente per effettuare i rilievi del caso e ascoltare i testimoni della scena.