Moto contro autobus nella notte: ragazzina molto grave

Pericoloso incidente, la scorsa notte, in via Vittorio Veneto a Torre del Greco. L'impatto ha riguardato una coppia in sella ad una moto (22 anni lui, 17 lei) ed un autobus di linea. I due sono stati sbalzati dal mezzo e la giovane è stata travolta dal pullman.

Entrambi sono stati trasportati in ospedale, a Boscoreale. Mentre per lui, di Ercolano, il quadro clinico non pare preoccupante, le condizioni della ragazza – di Ponticelli – sono gravi. Entrambi sono stati trasferiti al Cardarelli.

Sul luogo dell'impatto sono arrivate le ambulanze del 118 e agenti di polizia che hanno effettuato rilievi ed ascoltato i testimoni oculari. Il conducente della moto è stato iscritto nel registro degli indagati. L'ipotesi di reato è di lesioni gravissime.