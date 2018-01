Pauroso schianto in via Vespucci, 24enne finisce con l'auto contro una palma

Spaventoso incidente, stamane, in via Amerigo Vespucci. Come riportato dal Mattino un'auto si è schiantata contro le palme, all'altezza della rotonda in direzione San Giovanni a Teduccio.

La monovolume ha abbattuto l'albero e riportato ingenti danni. La persona alla guida, un 24enne napoletano, è stato trasportato al Cardarelli con problemi – sembrerebbe – di lieve entità.

Il giovane non ha riportato conseguenze peggiori perché indossava la cintura di sicurezza e gli airbag della vettura sono entrati in funzione. Da chiarire la dinamica di quanto successo.