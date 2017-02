Carambola nella notte: auto si ribalta e rovina contro una vettura in sosta

Uno spaventoso incidente, fortunatamente senza conseguenze, si è verificato la scorsa notte a Casoria.

Come riportato dal Meridiano, intorno alle 5.20 un’utilitaria si è ribaltata in via Taverna Rossa, in direzione Capodichino.

Secondo le prime ricostruzioni, il conducente della vettura ne ha perso il controllo. Nell'impatto, è stata danneggiata una vettura in sosta.

Municipale e vigili del fuoco sono rapidamente accorsi in zona, rimuovendo la vettura.