Incidente stradale in via Tasso, scontro tra due auto: danneggiate altre 5 vetture

Intorno alle 9 del mattino un automobilista si è scontrato con una vettura che proveniva in senso contrario, andando poi ad impattare contro alcune auto ferme in sosta sulla strada. Per fortuna non si registrano feriti.

"Urgono dissuasori su via Tasso prima che si possano verificare incidenti drammatici", denuncia Francesco Emilio Borrelli con il capogruppo alla I municipalità Benedetta Sciannimanica.