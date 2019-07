Via Tasso, auto si capovolge su un lato: donna estratta dall'abitacolo

Spaventoso incidente quest'oggi nel cuore di Napoli, in via Tasso, tra i quartieri Chiaia e Vomero. Un'auto si è capovolta su un lato in curva.

All'interno dell'abitacolo era rimasta la donna alla guida della vettura. Provvidenziale l'intervento dei volontari della ANPANAFMC (Associazione Nazionale Animali Natura Ambiente Fondali Marini Cittadini), che con il loro presidente e l'aiuto anche di alcuni cittadini presenti in strada, hanno estratto dall'abitacolo la donna.

Sul posto è giunta anche la Polizia Municipale, che ha poi liberato la carreggiata dall'auto.