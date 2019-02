Incidente al Vomero, centauro a terra investito da un'automobile

Un incidente è avvenuto in tarda sera al Vomero, tra via Solimena e via Bernini. A terra è finito un motociclista, investito da un'automobile. Secondo la prima ricostruzione l'automobilista non avrebbe rispettato lo stop. Dopo l'incidente il centauro si seduto sul manto stradale: lamenta forte dolore a una gamba, già in precedenza infortunata. Sul posto la Polizia. L'uomo è stato soccorso da alcuni passanti, che hanno offerto anche supporto morale al ferito. (Alessandra De Cristofaro)