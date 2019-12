Schianto mortale a Pozzuoli, due indagati

Due persone sono indagate per il terribile incidente in cui sabato sera ha perso la vita Ciro Lomaistro, 51enne vicedirigente di polizia morto in via Solfatara a Pozzuoli.

Sono l'autista 40enne di un bus ed un 70enne che era alla guida di un'utilitaria, questo fermato pochi minuti dopo lo schianto. Sono stati identificati dalla municipale puteolana in seguito alla visione di immagini registrate da telecamere presenti nella zona.

La dinamica dell'incidente

I video hanno permesso agli agenti di ricostruire gli attimi precedenti lo schianto. Lo scooter dell'agente sorpassa, nei pressi del parco Di Bonito, il bus. Davanti ci sono due vetture. Poi l'impatto mortale, ancora da chiarire: i segni sull'auto del 70enne non fanno pensare ad uno scontro vero e proprio. C'è infatti la possibilità che Lomaistro, a causa di un avvallamento dell'asfalto, abbia perso il controllo del suo mezzo finendo contro l'auto e poi contro il bus senza che l'autista lo notasse.

Gli indagati

Per entrambi l'ipotesi di reato è omicidio stradale, ma si tratta di un atto dovuto da parte degli inquirenti. Sono entrambi stati sottoposti ad esami tossicologici.